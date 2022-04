Leidenschaft für schöne Dinge

25 Jahre sind ein Grund zum Feiern. Karin Bommert kann mit ihrem Geschäft „Duo schenken + wohnen“ ein echtes Jubiläum feiern. Die Kunden dürfen sich auf allerhand gefasst machen. Die Geschäftsfrau hat sich einige Überraschungen einfallen lassen.

Besonders freut sie sich, dass am Donnerstagvormittag neue Ware eingetroffen ist, auf die sie bereits sehnlichst gewartet hat. Probleme bei den Lieferketten im weltweiten Handel machen auch vor den schönen Dingen des Lebens nicht halt. Ein Schwung besonderer Bücher aus dem münsterischen Coppenrath-Verlag ist ebenfalls rechtzeitig angekommen, erzählt die Inhaberin.

Jubiläumsverkauf bis zum 21. Mai

Man merkt ihr an: Das Jubiläum samt großer Rabattaktion kann kommen. Angekündigt ist es bereits seit einigen Tagen. So mancher Kunde hoffte, bereits vorzeitig in den Genuss der Jubiläumskonditionen zu kommen. Erst am heutigen Freitag geht es los. Da blieb Karin Bommert eisern.

Vor 25 Jahren wagte sie den Start in Hiltrup-Ost. Ein Jahr später ging es an die Marktallee. Im Herzen der Marktallee trifft sie auf ein Publikum in Flanierlaune, das ihre Leidenschaft teilt für die schönen Dinge des Lebens, die in Funktion und Form bestechen. Bis zum 21. Mai dauert der Jubiläumsverkauf an.