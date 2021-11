Letzte Chance zum Mitmachen

Erstmals führt der Wirtschaftsverbund Hiltrup einen Hiltruper Adventskalender durch. Jeden Tag im Dezember wird ein attraktiver Gewinn verlost. Lose für die Aktion „Los du Fröhliche“ gibt es nur noch am Samstag zu kaufen.

Letzte Gelegenheit, an der Verlosung „Los, du Fröhliche“ teilzunehmen: Am heutigen Samstag endet der Losverkauf.

Ab Mittwoch (1. Dezember) wird an jedem Tag ein Gewinner gezogen. Für den erstmals durchgeführten Adventskalender haben 24 Hiltruper Unternehmen 24 attraktive und zum Teil sehr hochwertige Preise gespendet. Auch die Vereine profitieren von der Aktion des Wirtschaftsverbundes. Die gesamten Einnahmen gehen an einzelnen Vereine.

Jeden Tag ein attraktiver Gewinn

Während der Aktion „Weihnachtsmarktallee“ besteht tatsächlich die letzte Gelegenheit, Lose zu erwerben. Dies ist möglich im Schuhhaus Berger, im Superbiomarkt Hiltrup, in der Hiltruper Buchhandlung, im Infopunkt Hiltrup, in der Mariannen-Apotheke und bei Droppelmann. Zu gewinnen sind 24 Preise in Form von Sachpreisen oder Gutscheinen von lokalen Unternehmen. Sie haben nach Angaben des Wirtschaftsverbundes jeweils einen Mindestwert von 100 Euro.

Ab dem 1. Dezember werden die Gewinner unter allen verkauften Losen ausgelost. Welche Nummer gewonnen hat, wird täglich neu vom 1. bis 24. Dezember jeweils auf www.wvh-ev.de sowie im Lokalteil unserer Zeitung bekannt gegeben. Dort wird auch die jeweilige Abholstelle mitgeteilt.

Gewinner erhalten gegen Vorlage des Original-Loses ihren Gewinn.