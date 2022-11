Lose für einen guten Zweck

Für den Wirtschaftsverbund war nach der erfolgreichen Premiere schnell klar: Erfolg verpflichtet. Es wird eine Fortsetzung der Adventskalender-Verlosung geben. So heißt es wieder: „Los, du Fröhliche.“

Lose könne erworben werben, 24 attraktive, teilweise sogar hochkarätige Preise winken – und obendrein gibt es die Gewissheit, mit dem Kauf der Lose etwas Gutes zu tun. Die Hiltruper Vereine sollen nämlich von dem Losverkauf profitieren.

Gutscheine und tolle Sachpreise

Stadtteilmanagerin Daniela Ulbrich sowie Henrik Scheller, Vorstandsmitglied des Gerbevereins, haben in diesen Jahr nicht groß bitten müssen. Aus den Reihen der Mitglieder des Gewerbevereins wurden 24 tolle Preise in Form von Sachpreisen oder Gutscheinen beigesteuert.

„Mit dabei sind drei kulinarische Präsentkörbe, zwei VIP-Karten für die WWU-Baskets, ein Jahres-Abo der Westfälischen Nachrichten und vieles mehr“, berichtet Daniela Ulbrich. „Elektro Weischer hat ein hochwertiges Waffelset, bestehend aus einem Waffeleisen und einer Kaffeemaschine, beigesteuert“, ergänzt sie.

Henrick Scheller kündigt an, dass es zahlreiche Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro aufwärts gibt. Die Volksbank habe sogar einen Gutschein in Höhe von 500 Euro zur Verfügung gestellt. Lose gibt es bis zum 27. November an sechs Verkaufsstellen in Hiltrup (siehe Infokasten).

Alle Preise werden vom 1. bis 24. Dezember verlost. Die Gewinner-Losnummern werden jeden Morgen im Lokalteil unserer Zeitung und am Infopunkt bekannt geben. Zudem sind sie am jeweiligen Tag in den Online-Auftritten des Wirtschaftsverbundes auf Facebook sowie bei Instagram zu erfahren. Dabei wird selbstverständlich auch der Ort mitgeteilt, wo der Gewinn abgeholt werden kann.

Geldregen für Vereine

Im vergangenen Jahr wurden durch den Losverkauf 4500 Euro Einnahmen erzielt. Das Geld kam in Kooperation mit der Stadteiloffensive Hiltruper Vereinen zu Gute. Auch hier entschied das Los.

Über einen warmen Geldregen freuten sich der TuS, die „Hiltruper Jungs und Mädels“ sowie der Akademische Ruderclub (ARC). Es gab Hiltruper, die für jeden Tag ein Los kauften, um die Aktion zu unterstützen. Auch mancher Chef kaufte Lose für die Belegschaft.