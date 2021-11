Mahnende Worte zur Einordnung

Münster-Hiltrup

Hermann Geusendam-Wode weiß aus eigener Erfahrung, welches Leid die NS-Diktatur und die Weltkriege den Familien zugefügt haben. Das Gedenken am Volkstrauertag, wie er in Hiltrup in der Vergangenheit begangen wurde, empfand er als Ausdruck eines überparteilichen und demokratischen Bürgersinns.