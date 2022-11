Autostellflächen sind jetzt Fahrradparkplätze

An der Marktallee sind neue Parkmöglichkeiten für Radfahrer entstanden auf Flächen, die bislang Kraftfahrzeugen zur Verfügung standen. Die Hiltruper Politik wusste nach eigenem Bekunden nichts davon und bewertet das Vorgehen unterschiedlich.

An der Maktallee sind neue Fahrradstellplätze entstanden. Dafür sind zwei Stellplätze in Höhe des DM-Drogeriemarktes sowie des Infopunktes, die bislang für Kraftfahrzeuge gedacht waren, ersatzlos entfallen.

Aus Stellplätzen für Autos werden Parkmöglichkeiten für Radfahrer – das ist ein Trend, der bundesweit in den großen Städten zu beobachten ist. Wie sieht es da dabei mit dem Mitspracherecht der Politik aus? Eine Umfrage unserer Zeitung bei den Fraktionen der Bezirksvertretung ergab, dass niemand im Bilde war über das, was an der Marktallee seit Dienstag passiert.