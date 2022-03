Mehr als 1000 KvG-Schülerinnen und -Schüler setzen ein Zeichen für Frieden

Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Hiltrup zeigt sich solidarisch mit der Ukraine. Das Thema bewegt die Schülerinnen und Schüler, erklärt der Schulleiter. In einem Gottesdienst wurde für den Frieden gebetet – im Anschluss gab es eine Aktion auf dem Sportplatz.

Mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler haben am Dienstag ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gesendet. Die Schulgemeinde bewegt der Krieg, der seit fast zwei Wochen in Europa geführt wird. Jeden Tag sehen und hören die jungen Menschen vom Leid der Menschen in der Ukraine. „Aus diesem Grund war der Wunsch der Schulgemeinde, die Betroffenheit vor Gott zu bringen und für den Frieden zu beten“, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

In der dritten Schulstunde wurde vom Schulseelsorger Daniel Mittelstaedt ein Gottesdienst in der St.-Clemens-Kirche gefeiert, der in die Klassenräume der Schule gestreamt wurde. Den Schülern sei es wichtig gewesen, ein sichtbares Zeichen für den Frieden zu setzen, betonte der Schulleiter Dr. Hein Zopes. Im Anschluss an den Gottesdienst bildeten die Schüler die Nationalflagge der Ukraine als Zeichen der Solidarität und Mitgefühl. Dieses sei ein Teil der pädagogischen Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine. In den Klassen und Kursen werde intensiv mit den Lehrpersonen über die Ereignisse gesprochen.