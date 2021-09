Mehr als nur rote Teppiche

Das "Heimat shoppen" in Hiltrup soll in diesem Jahr größer ausfallen als sonst: Die Kaufleute und Gastronomen planen am Freitag und Samstag (10. und 11. September) viele Aktionen – außerdem sind diesmal auch die Westfalenstraße und das Osttor mit von der Partie.

Das allein ist Ansporn genug: Frühlingsfest und auch Weinfest sind bereits zum zweiten Mal hintereinander ausgefallen. Beim "Heimat shoppen" am Freitag und Samstag (10. und 11. September) wollen Kaufleute und Gastronomen in Hiltrup sich offenbar besonders ins Zeug legen, um bei den Kunden zu punkten. Es werden nicht nur die roten Teppiche ausgerollt.

„Wir sind mit vielen Aktionen für euch da“, heißt es auf dem gelben Flyer, der von oben bis unten mit geplanten Aktivitäten der Kaufleute bedruckt ist. Eines fällt dabei sofort ins Auge: Das "Heimat shoppen" ist keine Aktion der Kaufleute an der Marktallee allein. Die Westfalenstraße und das Osttor sind auch vertreten. Henrik Scheller ist ebenso mit dabei wie Bernd Berger.

Holzschuhmacher und kulinarische Spezialitäten

Der Inhaber des gleichnamigen Schuhgeschäfts präsentiert – am Samstag – einen Holzschuhmacher, der sein Handwerk zeigt. Erwartet wird Reinhard Ottensmann aus Everswinkel, der aus Holzblöcken passgenaue Holzschuhe anfertigt. Henrik Scheller bietet in seinem Restaurant eine „Heimat Vesper Platte“ an und setzt dabei auf Regionalität. Alle Produkte, so betont er, stammen aus einem 30-Kilometer-Umkreis.

Auf kulinarische Spezialitäten setzen auch der Fleischer Philipp Büning, das Eiscafé Martini mit einem eigenen Hiltrup-Eisbecher oder die Bäckerei Klostermann, die exklusiv zum "Heimat shoppen" eine Hiltruper Kruste anbietet.

Lesungen und Gewinnspiele

Die Hiltruper Buchhandlung freut sich auf zwei Buchautorinnen, die beide aus Münster kommen. Miriam Zirke stellt ihr Kinderbuch vor, die Hiltruperin Vera Isabelle Blasum beschreibt in ihrem neuen Kinder-Krimi, wie vier Münster-Detektive ein mysteriöses Rätsel lösen. Viele weitere Geschäfte warten mit kleinen Aktionen wie etwa einer Glückrad-Verlosung und einem Prozente-Radeln auf.

Koordiniert wird alles von einem Arbeitskreis, dem Matthias Kniesel, Angelika Schmuck, Bernd Berger sowie Stadtteilmanagerin Daniela Ulbrich angehören.

Zwei Neugründungen gibt es zu vermelden. Neu an der Marktallee am Start sind die Werbe- und Medienagentur „Lazarus Networks“ sowie „Tobis Nerd Factory“ bei Fiffikus Spielwaren.

Eine Initiative der IHK

Das "Heimat shoppen" ist eine Initiative der IHK Nord Westfalen in Kooperation mit dem Handelsverband Nordrhein-Westfalen. Die Aktion soll die Vielfalt und die Qualität der lokalen Einzelhändler hervorheben. Am Samstag sind die Geschäfte bis 16 Uhr geöffnet.