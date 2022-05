Mehr Tempo bei neuem Bauland

Die Bezirksvertretung Hiltrup wünscht sich ausdrücklich mehr Tempo beim Baugebiet Böckenhorst in Amelsbüren. Aktuell gibt es drei Baugebiete, die in Hiltrup und Amelsbüren in der Planung sind.

Bauland wird in Münster händeringend nachgefragt. Die Bezirksvertretung wünscht sich ausdrücklich mehr Tempo beim Baugebiet Böckenhorst in Amelsbüren. Bislang taucht es erst in der langfristigen Planung der Stadt für die Jahre 2027 bis 2030 auf. 230 Wohneinheiten sind geplant. Angesichts der Entwicklung des Hansa-Business-Parks sei es notwendig, neue Baugebiete schneller auszuweisen, meint die Bezirksvertretung.

Was ist ansonsten noch in der Planung in Amelsbüren und Hiltrup? Kurzfristig soll das Gebiet Nordwestlich Am Dornbusch realisiert werden. Vorgesehen sind 105 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern sowie 64 Einfamilienhäuser. Planungen liegen längst vor, der Bau der Erschließungsanlagen wäre der nächste Schritt. Das Baugebiet nördlich des Osttores in Hiltrup-Ost gehört in die mittelfristige Planung (2025 bis 2027): Auf städtischem Bauland sollen 1060 Wohneinheiten errichtet werden, davon 800 in Mehrfamilienhäusern.