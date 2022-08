Metall- und Kunstdiebe stehlen Kinder vom Brunnen

Am Brunnen an der Marktallee ist eine Bronzeskulptur gestohlen worden. Von den spielenden Kindern fehlt jede Spur. Die Nachricht vom dreisten Kunst- und Metalldiebstahl sorgt für Unverständnis und Fassungslosigkeit.

Ach, du Schreck, die Kinder sind weg! Die Nachricht, die wie ein schlechter Scherz klingt, verbreitet sich am Montagmorgen in Windeseile in Hiltrup: Am Brunnen an der Marktallee ist eine Bronzeskulptur gestohlen worden. Von den Kindern fehlt jede Spur. Nur die Waschfrau steht noch da wie immer und erweckt den Eindruck, dass sie sich bei ihrer Arbeit von nichts und niemanden ablenken ließe.