Ballettwettbewerb: Mit „Le Corsaire“ an die Spitze

Zwei Balletttänzerinnen aus Hiltrup haben beim internationalen Talentwettbewerb „Der goldene Schuh“ in Fürth einen zweiten und fünften Platz belegt. Demnächst sind sie in einer Ballettaufführung in der Hiltruper Stadthalle zu sehen.

Nominiert zur Teilnahme am 12. internationalen Talentwettbewerb „Der goldene Schuh“ im Stadttheater Fürth waren jetzt 20 junge Balletttänzerinnen im Alter von zehn bis 15 Jahren. Liz Gan und Ida Arica vom Tanzzentrum Hiltrup sind der Einladung durch das Ballett Forum Franken gerne gefolgt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Statt zum Unterricht ihrer 9. Jahrgangsstufe am Annette- beziehungsweise Kant-Gymnasium zu fahren, sind die beiden schon früh am Morgen nach Bayern abgereist. Nach einem gemeinsamen Training mit den anderen Teilnehmerinnen unter der Leitung von Nikolay Georgiew folgte am Nachmittag des Folgetages der Auftritt vor einer vierköpfigen Jury aus Bühnenprofis und Tanzpädagogen.

„Flames of Paris“ und „Le Corsaire“

Ein erster Höhepunkt des Talentwettbewerbs war die Darbietung einer Solovariation auf Spitze. Liz bot eine Variation aus „Flames of Paris“ dar, Ida hatte einen Part aus „Le Corsaire“ gewählt. Im anschließenden Kurzinterview stellten sich die Mädchen den Fragen der Jury unter der Leitung von Elsa Genova.

Am dritten Tag fand in dem im neubarocken Stil erbauten Fürther Stadttheater eine große Abschlussgala statt. Nun durften die Mädchen die einheitlichen klassischen schwarzen Trikots gegen ihre individuellen Kostüme tauschen.

„Wir haben es sehr genossen, in diesem wunderschönen Theater tanzen zu dürfen“, erzählen Liz und Ida. Die ehemalige Primaballerina und langjährige Lehrerin am Tanzzentrum Hiltrup, Svetlana Robos, ist stolz auf ihre beiden Schülerinnen und freut sich mit ihnen über das gute Wettbewerbsergebnis: Liz belegte Platz fünf, Ida wurde mit dem zweiten Preis ausgezeichnet und erhielt ein Preisgeld.

Liz Gan und Ida Arica tanzen in einer Woche bei der Ballettaufführung „Dornröschen“ in der Hiltruper Stadthalle. Die Aufführungen finden am 25. Juni (Samstag) um 15 Uhr und am 26. Juni (Sonntag) um 11 Uhr statt. Karten sind erhältlich über das Tanzzen­trum bei Sandra Landwehr.