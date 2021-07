Was für eine Überraschung: Gerade sprechen die Schüler der Johannes-Gutenberg-Realschule mit Sally Perel im fernen Israel – da schaltet sich noch ein besonderer Gast hinzu: Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe. Aus gutem Grund.

Gebannt hört die Schülerschaft ihrem Gegenüber zu. Der Redner ist Sally Perel, Zeitzeuge der dunklen Jahre Deutschlands während des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Die Schülerschaft sitzt in der Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup und in insgesamt 34 Klassenräumen von 13 verschiedenen Schulen.

Wenige Tage vor Schuljahresende „trifft sich“ der 96 Jahre alte Sally Perel an seinem Laptop in Israel mit den Jugendlichen aus Münster – online, in einem Webinar.

Krieg und Hass selbst erlebt

Und Sally Perel ist ein Mann, der heute noch aus erster Hand erzählen kann, wie sich Krieg, Hass und nationalsozialistische Erziehung „ganz furchtbar echt“ anfühlen. Denn er vereint beide Perspektiven in seiner Person: Die des verfolgten, ständig von Entdeckung und Tod bedrohten Juden. Und die des Hitlerjungen, in dessen Uniform er schlüpft, getarnt unter der Identität eines ‚Volksdeutschen‘.

Perels Friedensbotschaft heute an die Jugend ist, dass sie aus den Erfahrungen der Vergangenheit für ein friedliches Handeln in der Zukunft lernen möge, denn: „Dazu ist Geschichte da: um aus ihr zu lernen. Um in der Gegenwart richtiger zu handeln. Um nicht dieselben Fehler zu wiederholen.“

Ehrung von Sally Perel

Kurz vor dem Ende des Gesprächs zwischen den Generationen erscheint noch ein Überraschungsgast für den Zeitzeugen auf den Monitoren. Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe hat eine Ehrung von Sally Perel für dessen unermüdliche, dreißigjährige aktive Friedensarbeit vorbereitet und nun das „Silberne Rathaus“ der Friedensstadt Münster im Beisein zahlreicher Schüler verliehen.

Im kommenden Schuljahr wollen Sally Perel und Tobias Hoppmann von der Johannes-Gutenberg-Realschule wieder zu einem Gespräch mit der Schülerschaft zusammenkommen. Der Zeitzeuge hat scherzhaft versprochen, „jetzt bis 119 machen“ zu wollen.