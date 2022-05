Mit viel Spaß durch die Ferien

Ostereiersuche, Vogelhäuser basteln, Tanzen, Theater spielen – in den Osterferien war richtig was los im Jugendheim St. Clemens. Für alle interessierten Kinder bietet das Jugendheim St. Clemens aber auch über die Ferienbetreuungen hinaus verschiedene Angebote an.

Während der Osterferien war ein buntes Treiben rund um die große Clemenskirche zu vernehmen. Knapp 50 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren hatten an der Ferienbetreuung des Jugendheims St. Clemens teilgenommen.

Während in der ersten Woche der Betreuung thematisch hauptsächlich zu Ostern gebastelt und gespielt wurde und bei tollem Wetter auch eine große Ostereiersuche bis zu einem Spielplatz nicht fehlen durfte, konnten die Kinder in der zweiten Ferienwoche ihren eigenen kreativen Ideen freien Lauf lassen.

Es wurde viel gebastelt

Da standen vor allem das Erstellen von Fensterbildern mit Window-Color, das Aussägen und Bemalen von verschiedensten Motiven in der hauseigenen Holzwerkstatt sowie das Basteln von kleinen Vogelhäuschen auf dem Programm. „Aber auch für Spiel und Spaß war durch das vierköpfige Betreuerteam ausreichend gesorgt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben einem großen Stationsspiel, bei dem die Kinder an verschiedenen Stationen unterschiedliche Aufgaben erfüllen und dabei eine möglichst hohe Punktzahl erreichen mussten, war auch das so genannte „Chaosspiel“ ein fester Bestandteil des Programms. Dabei mussten die Kinder auf einem Spielfeld würfeln und anschließend die entsprechende Nummer auf einem kleinen Zettel finden, die in und um das Jugendheim herum auf gehangen waren. Besonders kreativ waren einige Kinder, die sich ein eigenes Theaterstück samt Tänzen ausdachten und am letzten Tag der Ferienbetreuung zur Aufführung brachten.

Für alle interessierten Kinder bietet das Jugendheim St. Clemens über die Ferienbetreuungen hinaus verschiedene Angebote an. Neben dem täglichen „offenen Treff“ ab 15 Uhr gibt es aktuell eine Jungen- und Mädchengruppe sowie einen Kreativkurs. Zu allen Gruppen und Angeboten informiert das Jugendheim St. Clemens gerne während der Öffnungszeiten oder unter 02501/9103090.