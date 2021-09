Mondlicht und Fackelschein

Foto:

Zum Moonlightshopping hat sich Britta Hinkämper etwas Besonderes ausgedacht. Am Freitag plant sie ein Rudelsingen, das direkt vor ihrem Geschäft „Dessous und Meer“ an der Marktallee 42 stattfinden wird. Liederzettel werden vorbereitet, auch einige Musiker sind mit an Start. Darunter ist ihrer eigener Vater, der mit dem Akkordeon kommt. Zudem werden zwei Gitarrenspieler zu hören sein. Start soll um 20 Uhr sein. Für maximal eine halbe Stunde werden Lieder gesungen. Britta Hinkämper ist optimistisch, dass das corona-gerecht funktionieren kann: „Wenn alle etwas Abstand halten, dürfte das kein Problem sein.“