Endlich Zeit zum Bummeln

Matthias Kniesel (l.) und Philipp Büning freuen sich bereits auf das Moonlight-Shopping an der Marktallee: „Dann ist immer richtig was los auf der Meile.“

Die Geschäfte rollen die roten Teppiche aus. Fackeln und Kerzen erhellen die Marktallee. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. Das ist die Idee beim „Moonlight-Shopping“ auf der Marktallee – und am Freitag (21. Oktober) ist es wieder so weit.

Bis 22 Uhr sollen die Geschäfte geöffnet haben. Nicht nur die Mitglieder des Wirtschaftsverbunds Hiltrup machen mit, sondern auch nahezu alle anderen Läden. Der „Prinzipal Express“, eine elektrisch betriebene Kutsche ohne Pferde, fährt die Marktallee rauf und runter und steht kostenlos für eine Fahrt zur Verfügung. Viele Geschäfte haben kleine Verwöhnaktionen vorbereitet.

Das perfekte Event zum Bummeln

Matthias Kniesel und Philipp Büning aus dem Organisationsteam sind sich sicher: Die Stimmung wird auch diesmal eine ganz besondere sein. „Der Abend ist optimal für alle, die sonst wenig Zeit zum Einkaufen haben. Egal wie das Wetter war: Das Moonlight-Shopping wurde immer super angenommen“, sagt Kniesel. Für alle, die neu nach Hiltrup gezogen sind und vielleicht tagsüber in die Stadt pendeln, sei das Event die beste Gelegenheit, um den Wohnort zu erkunden.

Der Chef der städtischen Wirtschaftsförderung hatte zuletzt davor gewarnt, dass die Marktallee an Attraktivität verlieren könnte. Zuletzt gab es auch Kritik an der gehäuften Ansiedlung von Billig-Ketten am oberen Ende der Einkaufsmeile. Kniesel hält dagegen: „Die Marktallee hat sich in Münster einen Namen gemacht. Hier gibt es alles, von Schuhen bis hin zu Elektrogeräten. Hiltrup ist in Sachen Einzelhandel der am besten aufgestellte Vorort von Münster. Es gibt Parkplätze, und man muss sich nicht durch überfüllte Straßen schlagen.“