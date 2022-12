Moschee besteht seit 20 Jahren

In der islamischen Welt sind die Ahmadiyya eine Splittergruppe – in Hiltrup haben sie vor 20 Jahren eine Heimat gefunden. Am Neujahrstag soll die traditionelle Putzaktion deswegen etwas größer ausfallen.

Die islamische Gemeinschaft der Ahmadiyya wurde 1880 in Britisch-Indien gegründet. Ein Jahrhundert später, in den 1980er-Jahren, verschlug es viele Glaubensanhänger nach Münster. 2003 entstand die Moschee an der Hiltruper Hansestraße. Am Neujahrstag feiert die Gemeinde das 20-jährige Bestehen mit einer Putzaktion auf der Marktallee und am Bahnhof Münster.