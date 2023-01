Musical-Hits sorgen für volles Haus

„Mein Ehrgeiz ist ein volles Haus“, singt Emanuel Schikaneder in „Mozart! Das Musical“. Und so eröffnete auch am Samstagabend das Konzert „Some enchanted evening“. Im Kulturbahnhof wurde der Ehrgeiz des Emanuel Schikaneder befriedigt. Der Kulturbahnhof war ausverkauft. Und es ging ebenfalls in Erfüllung, was sein Interpret, Tenor André Kückmann, sonst noch wünschte und versprach: „Ein bisschen was fürs Hirn, ein bisschen was fürs Herz“.

