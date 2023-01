Mutter und Tochter mögen es humorvoll

Der Ausspruch „Das Schwein da vorne ist meine Tochter“ birgt das Potenzial für ein Familiendrama à la Hollywood in sich – sollte man zumindest meinen! Doch wenn Mutter und Tochter ein gemeinsames Buch mit dem Titel „Das Schwein da vorne ist meine Tochter“ schreiben, dann spricht das nicht nur für ein ganz besonderes Mutter-Tochter-Verhältnis, sondern auch dafür, dass alles vielleicht doch ganz anders ist, als es zunächst scheint.

Eine wahrhaft tierische Karriere

Denn schließlich ist alles eine Frage des Kontextes und der Ausspruch „Das Schwein da vorne ist meine Tochter“ war in diesem Fall eine offensichtliche Zustandsbeschreibung gepaart mit unverhohlenem mütterlichem Stolz, denn Vera Isabelle Blasum kann auf eine tierische Karriere zurückblicken. Am 17. Januar (Dienstag) lesen die beiden um 15.30 Uhr in Paul’s Café, Westfalenstraße 171, aus ihrem Buch „Das Schwein da vorne ist meine Tochter“. Eintrittskarten inklusive einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee/Tee sind zum Preis von 10 Euro in der Hiltruper Buchhandlung, 02501/987940 erhältlich.