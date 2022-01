Nachtbürgermeister – nein danke!

Wer 45 Jahren als Polizist tätig war, kann eine Menge erzählen. In einem Podcast spricht Münster Ex-Polizei-Direktor Udo Weiss regelmäßig über Themen aus dem Polizeialltag. Manchmal kommen illustre Gäste hinzu.

Zu erzählen gibt es reichlich. Das Repertoire an Themen scheint unerschöpflich. Einblicke in die tägliche Polizeiarbeit sind es, die Münsters Ex-Polizeidirektor Udo Weiss in seinem Podcast bietet, der sich offenbar großer Beliebtheit erfreut.