Neue Büroräume für die Fraunhofer FFB in Hiltrup

Auf gute Nachbarschaft: Wolfram Schier (Site Management BCD/Human Resources Germany BASF) übergibt Prof. Dr. Simon Lux (Leitung Fraunhofer FFB) die neuen Räumlichkeiten an der Bergiusstraße in Münster-Hiltrup.

Ab sofort hat die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) eine neue Anschrift. Die Büroräume und die zentrale Verwaltung befinden sich nun in Hiltrup in der Bergiusstraße 8.

Die neuen Räumlichkeiten bieten der stetig wachsenden Belegschaft der Forschungseinrichtung eine höhere Zahl von Arbeitsplätzen und Besprechungsräumen, heißt es in einer Mitteilung. Zudem rücken die Mitarbeitenden näher an die in Amelsbüren entstehende Forschungsfabrik.

BASF überlässt der Fraunhofer FFB an der Bergiusstraße ihre dortigen Räumlichkeiten. Die Fraunhofer FFB freut sich über Synergien mit BASF Coatings. Unter anderem übernehmen die Werkfeuerwehr und der Werkschutz diverse Services. Zudem können die Mitarbeitenden auch das Betriebsrestaurant nutzen.

Nächster Schritt des Wachstum

Die bisherigen Büros im Technologiehof gibt die Fraunhofer FFB in diesem Zuge auf. Die Räumlichkeiten in der LBS behält die Forschungseinrichtung weiterhin. Prof. Dr. Simon Lux, Mitglied der Leitung der Fraunhofer FFB: „ Die neuen Büroräume in Hiltrup sind für uns nun der nächste Schritt unseres Wachstums. Wir haben so die Möglichkeit, wieder mit mehr Kolleginnen und Kollegen an einem Ort zu arbeiten, was den Austausch untereinander natürlich vereinfacht.“

Mathias Schöttke, Managing Director & Global HR BASF Coatings, erinnert daran, dass BASF aktiv bereits in der Gründungskommission der Fraunhofer FFB beteiligt gewesen sei. Man wolle den guten bestehenden Austausch fortführen. „Bei einem so spannenden neuen Nachbarn ergeben sich möglicherweise weitere Ansätze für Kooperationen und Synergien.“