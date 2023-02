Neue Vorträge rund ums Smartphone für Senioren

Die Meyer-Suhrheinrich-Stiftung bietet in Kooperation mit dem Schulungszentrum „Förderung digitaler Medien“ neue Kompaktkurse zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen für Senioren an.

Im Rahmen der digitalen Schulung für Seniorinnen und Senioren bietet die Meyer-Suhrheinrich-Stiftung in Kooperation mit dem Schulungszentrum „Förderung digitaler Medien“ neue Kompaktkurse zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen an. Folgende drei Veranstaltungen finden dazu statt:

Am 10. Februar (Freitag) von 15 bis 16.30 Uhr geht es um „Die E-Mail-Adresse am Smartphone“. Es wird gezeigt, warum es heutzutage unerlässlich ist, eine E-Mail-Adresse zu haben und sie im Alltag mit dem Smartphone zu nutzen.

Am 17. Februar (Freitag) von 15 bis 16.30 Uhr geht es um „Videotelefonie mit dem Smartphone“. Am 24. Februar (Freitag) von 15 bis 16.30 Uhr lautet das Thema „Telemedizin – Arzttermine per App“. Dabei geht es darum, Termine mit Fachärzten bequem und digital zu vereinbaren.

Die Vorträge werden von Fachleuten durchgeführt und finden im Meyer-Suhrheinrich-Treff, Loddenweg 10, statt. Nachfolgend findet zudem ein Smartphonekurs statt, in dem die Grundlagen behandelt werden.

Für alle Veranstaltungen, die natürlich auch einzeln gebucht werden können, ist eine Anmeldung erforderlich. Die Plätze sind begrenzt. Ein Betrag von 15 Euro wird vor Ort erhoben.

Ansprechpersonen sind entweder Marcel Scharf (0251/14 91 52 51, E-Mail: m.scharf@foerdiko.de) oder Birgit Volbracht (' 0 25 01/ 917 88 20, E-Mail volbracht @meyer-suhrheinrich-stiftung.de).