Neue Welten vor digitalen Kulissen

Die Uferstudios am Dortmund-Ems-Kanal erweitern ihre Raumkapazitäten. Es entstehen neue Büros und Räumlichkeiten, die für Tagungen ebenso nutzbar sind wie für Festivitäten. Der Clou sind die digitalen Kulissen, die die Besucher in eigenen Welten entführen.

Georg Reuber erweitert derzeit seine Uferstudios direkt am Dortmund-Ems zwischen Hiltrup und Amelsbüren.

Hinter der Fassade, die rasch in die Höhe gewachsen ist und jetzt einen Klinker erhält, entsteht ein Haus voller Filmkulissen. Einige Räumlichkeiten der erweiterten Uferstudios werden die Besucher in fremde Welten oder längst vergangene Zeiten versetzen. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert Geschäftsführer Georg Reuber erstmals detailliert seine Pläne und kündigt an, wann die Uferstudios starten wollen.