Neuer Besitzer will Hiltruper schwarze Kutsche vor dem Zerfall retten

Vor vielen Jahrzehnten diente die schwarze Kutsche in Hiltrup als Bestattungswagen. Lange dauerte die Klärung der Frage, wem das Gefährt gehört. Jetzt nahm der neue Besitzer das Gefährt in Empfang, das aussieht, als stamme es aus einem Westernfilm.

Da geht sie hin: Die schwarze Kutsche, die in Hiltrup vor einigen Jahrzehnten als Leichen- oder Bestattungswagen genutzt wurde, hat einen neuen Besitzer gefunden.

Der Baron persönlich war gekommen, um die schwarze Kutsche aus Münster abzuholen. Der alte Hiltruper Leichen- oder Bestattungswagen, der viele Jahrzehnte nicht mehr genutzt wurde, soll an der Loburg in Ostbevern ein neues Zuhause finden. Karl-Hubertus von Beverfoerde will den Landauer wieder straßentauglich machen.