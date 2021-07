Neuer Leiter der Hiltruper Realschule

Die Johannes-Gutenberg-Realschule bekommen einen neuen Schulleiter. Der neue Chef ist in der Schullandschaft in Münster kein Unbekannter.

Ulrich Hesselkamp, bisheriger kommissarischer Leiter der Friedensreich-Hundertwasser-Schule in Roxel, übernimmt die Leitung der Johannes-Gutenberg-Realschule. Seit neun Jahren ist Hesselkamp an der Roxeler Sekundarschule tätig. Vor eineinhalb Jahren hatte er die kommissarische Leitung übernommen. Hesselkamp studierte in Münster Musik, Erdkunde und katholische Religionslehre für das Lehramt an der Sekundarstufe I. An der Hiltruper Realschule ist der bisherige Schulleiter Manfred Wolf Ende Januar 2021 altersbedingt ausgeschieden. Kommissarisch hatten zunächst Susanne Wegmann und ab April Christa-Maria Stuckenberg-Sitterberg die Leitung inne. Stuckenberg-Sitterberg hatte bis zum Sommer 2020 die Wolbecker Realschule geleitet.