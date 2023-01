Neueröffnung mit Verzögerung

Die Stadtbäckerei Münster hat eine neue Filiale an der Marktallee eröffnet. Der Start hatte sich um einige Zeit verzögert. Es tut sich aktuell einiges in Hiltrups Bäckereien-Landschaft.

Nach jahrelangem Leerstand in dieser Woche feiert die Stadtbäckerei Münster jetzt ihre Neueröffnung an der Marktallee 71.

Hiltrups Ortszentrum ist um eine Bäckerei reicher. Dabei handelt es sich um einen alten Bekannten. Wo sich früher an der Maktallee 71 „Middelbergs Baking Fiends“ befand, ist in dieser Woche die Stadtbäckerei Münster an den Start gegangen.

Jahrelang hat die Stadtbäckerei auf sich warten lassen. Das Ladenlokal an der Marktallee 71 machte von außen mit den typischen Farben und dem Logo der Stadtbäckerei einen kompletten Eindruck – nur innen tat sich nichts. Und das über einen längeren Zeitraum.

Praktisch hatte es damals eine Umflaggung gegeben. Dem Bäcker Middelberg war es Jahren gelungen, einige Filialen der Stadtbäckerei zu übernehmen, nachdem die Traditionsbäckerei Insolvenz angemeldet hatte. Dabei nannte er auch einige Middelberg-Filialen um. Sie sollten fortan als Stadtbäckerei Münster geführt werden. So wurde es im Mai 2020, also vor mehr als zweieinhalb Jahren, offiziell angekündigt.

Änderungen bei Krimphove

Auch bei Krimphove, der im vergangenen Jahr zwei Filialen der Traditionsbäckerei Klostermann übernommen hatte, hat sich etwas getan. Zeitweise gab es vier Krimphove-Filialen in Hiltrup: An der Marktallee, an der Messenstiege im E-Center, am Osttor sowie an der Hohen Geest. Letztere ist seit Jahresbeginn geschlossen.