Neues Konzept zur „netten Toilette“

Münster-Hiltrup

Mit Schwung und vielen neuen Ideen geht der Wirtschaftsverbund Hiltrup in den Herbst. Bereits am 10./11. September steht das Heimatshoppen mit 25 Aktionen bevor. Die Gewerbetreibenden haben zudem ein Konzept zur „netten Toilette“ an der Marktallee entwickelt.

Von Michael Grottendieck