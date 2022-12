Nikolausfest an der St. Clemens-Kirche

In Hiltrup und Amelsbüren wird Advent gefeiert. Unserer Überblick zeigt, wann und wo am Wochenende Veranstaltungen stattfinden. Am Samstag kommt der Nikolaus.Hiltrup feiert sein Nikolausfest.

Unter seinem einzigen beleuchteten Baum feiert Hiltrup am Samstag (11. Dezember) an der St. Clemens-Kirche das Nikolausfest. Organisiert wird es von der Karnevalsgesellschaft Hiltrup.

Acht Vereine sind mit am Start. Erstmals dabei sind die Pfadfinder, worüber sich die KGH sehr freut. Die Pfadfinder bauen eine Jurte auf und haben angekündigt, Stockbrot zu backen. Auf der Bühne singt ein gemeinsamer „Jekiss“-Chor mit 50 Kindern. Gegen 17 Uhr wird der Nikolaus erwartet, der Stutenkerle an die Kinder verteilen wird. Ein dickes Dankeschön spricht KGH-Präsident Angelo Balderi der Firma Elektro Weischer aus, die sich spontan bereit erklärt habe, die Lichterkette aufzuhängen.

Konzert im Kulturbahnhof und bei den Alexianern

Weihnachtlich wird es am Sonntag (11. Dezember) in der Stadthalle, wenn das Kiki-Kindertheater ab 15.30 Uhr das „Sonswas Theater aus Melle“ mit dem Stück „Die Weihnachtsdiebe“ präsentiert. Im Kulturbahnhof geben Sebastiano Lo Medico und Makiko Tanaka am Sonntag ab 16 Uhr ein Adventskonzert. Auf dem Alexianer-Campus findet am Sonntag um 17 Uhr im Hotel-Innenhof ein Konzert statt. Vom Wasserturm erklingt die Trompete mit „Macht hoch die Tür“. Anschließend sind alle zu einem Punsch eingeladen.