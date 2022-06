Hiltrup nimmt Abschied von Maria Meyer, der Gründerin der Meyer-Suhrheinrich-Stiftung. Besonders hervorgehoben wurden ihre liebenswerte, bescheidene und hilfsbereite Art. Sie sei offen für die Not anderer gewesen.

Das Seelenamt für Maria Meyer in der Pfarrkirche St. Clemens wurde geleitet von Pfarrer em. Ewald Spieker. Er würdigte die Stifterin, die er seit knapp 20 Jahre lang gut kannte.

Ihren 97. Geburtstag am 18. Juni hatte sie im Blick, erlebte ihn aber nicht mehr. Maria Meyer ist, wie berichtet, am 3. Juni im Marienheim gestorben. Am Dienstag nahmen Familie und Weggefährten von der Gründerin der Meyer-Surheinrich-Stiftung Abschied.