Victor Schmidt (mit Mikrofon in der Hand) kann sich ein erneutes Treffen der Kleinparteien in Hiltrup vorstellen

Man kennt kaum einen der Namen. Ausnahmen gibt es: Die Piraten, Volt. Keine der Parteien, die sich in der Stadthalle Hiltrup zusammengefunden haben, ist im Bundestag vertreten, sie tauchen in Wahlergebnissen häufig nur als „Sonstige“ auf. Sie seien aber in der Summe viele: 8,6 Prozent der Stimmen, so die Botschaft.

So wollen sie gemeinsam für mehr Rechte antreten, auch dafür, als gemeinsame Liste anzutreten, erklärt Victor Schmidt, Organisator vor Ort, ein Hiltruper. Fernziel ist eine Fraktion im Bundestag. Vielfältig ist der Parteienkongress, zugleich bundesweit – von Bremen bis Bayern, Thüringen und Sachsen, auch Mecklenburg-Vorpommern, NRW und Hessen.

„Münsteraner Manifest“

Das „Münsteraner Manifest“ erwähnt „Offenheit gegenüber Offenen“, eine „positive Einstellung zu Vielfalt und Weltoffenheit“.

Das Ziel zusammenzuarbeiten, in einem Verband, wird anscheinend mit Nachdruck verfolgt. Ein erster Anlauf geht in Wiedervorlage. Am Vortag hatten die vier Kongressorganisatoren von Gesellschaft für politischen Aufbruch, Bundesverband Gemeinwohldemokratie, United for Bundestag und Selbstbestimmte Demokraten kurzfristig und wohl überraschend den „Verband demokratischer Parteien“ gegründet, der sollte hier schon starten.

Was leistet ein Verband demokratischer Parteien?

Das stieß auf Skepsis, da müssten ihre Parteien zunächst einmal involviert werden, hieß es von mehreren: Einen solchen Verband solle man womöglich größer aufsetzen, kündigt ein insgesamt sehr zufriedener Victor Schmidt an, mit mehr Beteiligung – vielleicht wieder in Hiltrup. Kern wären Dienstleistungen und Infrastruktur, die geteilt würden.