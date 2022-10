Neues Café eröffnet auf der Marktallee

Nach der Schließung der Bäckerei Klostermann mussten die Hiltruper monatelang auf ein neues Café warten. Nun ist es soweit: Krimphove öffnet an selber Stelle die fünfte Filiale seines Café-Konzepts Pain & Gâteau.

In gute Hände gaben Franz-Josef und Martina Klostermann das heute eröffnete Pain & Gâteau an Christopher, Susanne und Georg Krimphove (v.l.). Im Hintergrund Krimphoves Ahnen.

Savoir vivre – das ist das Konzept von Pain & Gâteau a la Krimphove. „Meine Eltern sind früher immer an die belgische Nordseeküste gefahren“, ist Christopher Krimphove von der Lebensart auf der anderen Seite der Grenze überzeugt. Das Westfälische mit dem Französischen zu verbinden, kommt bereits in den anderen vier Filialen gut an.

Nun haben er und sein Vater Georg kurz vor der Eröffnung zu einer Opening-Veranstaltung eingeladen, damit die Gäste einen Blick hinter die Kulissen werfen konnten.

Umbau auf 200 Quadratmetern

Obwohl nach dem eineinhalbjährigen Umbau die Räumlichkeiten auf 200 Quadratmetern gegenüber der vorherigen Bäckerei Klostermann reduziert wurden, sehen Verkaufstheke und das Interieur offen und freundlich aus.

Ein Blick trifft auf eine Wanddekoration hinter der Theke, die den Weg des Korns vom Acker zum Brot darstellt. Die Lampen von Ernst Bahn geben ein freundliches Licht ab.

Brot, Kuchen, Kaffee und Quiche

„Wir bieten ein Vollsortiment an und backen Kuchen und Brot in jeder Filiale“, lassen sich die Krimphoves, wenn es eng wird, auch Teiglinge von der hauseigenen zentralen Backstube liefern. Einen französischen Hauch erhalten die Croissants, Quiche und Petit Four. Den Kaffee wird das Team mit Filialleiter Chris Kitzhöfer-Albrecht aus einer Siebträgermaschine servieren, die vollen Genuss verspricht.

Markenzeichen der mittlerweile fünften Pain & Gâteau-Filiale sind die Bauholztische, der Kronleuchter im Café-Raum und die Schachbrettmuster-Fliesen im Eingangsbereich.

Die Räumlichkeiten können für Feierlichkeiten oder betriebliche Sitzungen abgetrennt werden, die notwendige Tagungstechnik steht ebenfalls bereit.

Und wenn es die herbstliche Wärme noch zulässt, kann der Besucher wie gewohnt vor dem Café Platz nehmen.