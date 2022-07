Passender Lack für schöne Oldtimer

Glasurit, Premium-Lackmarke von BASF, hat ihre Partnerschaft mit der FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) um weitere drei Jahre verlängert. Seit 2016 ist Glasurit exklusiver weltweiter technischer Berater für alle lackrelevanten Fragen der FIVA, dem Weltverband der Oldtimer-Clubs, der weltweit mehr als zwei Millionen Mitglieder in über 75 Ländern vertritt.

Das Hauptziel der Zusammenarbeit ist es, Oldtimerbesitzern weltweit Zugang zu den besten Reparatur- und Restaurierungslösungen zu bieten. Aufgrund der durch die Partnerschaft erzielten Erfolge hat die FIVA nun eine weitere Vereinbarung unterzeichnet, mit der die Zusammenarbeit mit Glasurit verlängert und intensiviert wird.

Tiddo Bresters, Präsident der FIVA, begrüßt die Verlängerung der Partnerschaft: „Mit Glasurit haben wir einen erfahrenen und passionierten Partner, der die FIVA mit seiner Expertise und seinem Netzwerk unterstützt. Es ist eine echte Partnerschaft mit einer engen Einbindung in die Arbeit der FIVA-Kommissionen.“

Wissen und Leidenschaft

Mario Theissen, Senior-Vizepräsident der FIVA und verantwortlich für die FIVA-Geschäftspartner, fügt hinzu: „Die FIVA freut sich sehr über diese Partnerschaft. Glasurit spielt mit seinem fundierten Wissen über die Lackierung historischer Fahrzeuge und seinem leidenschaftlichen Ansatz eine große Rolle. Die Erhaltung der Lackierung und die technischen Prozesse sind sehr wichtig für die FIVA und ihre Mitglieder.“

„Die Partnerschaft mit der FIVA ist eine langfristige Erfolgsgeschichte für beide Seiten und zeugt von herausragender Lack-Expertise bei der Erhaltung von klassischen Fahrzeugen“, sagt Uta Holzenkamp, Leiterin des Unternehmensbereichs Coatings. Sie fügt hinzu: „Wir sind immer nah an unseren Kunden und wissen, dass sich Autoliebhaber aus aller Welt für ihre Oldtimer begeistern. Und da immer mehr Länder großes Interesse an Oldtimern zeigen und immer mehr Autoliebhaber eine Reparaturlackierung im Originalfarbton und eine Nachbehandlung nachfragen, wächst unser Ansehen mit unserer Marke Glasurit in allen Bereichen der Reparaturlackierung.“