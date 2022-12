Pater Horst Kubina feiert 90. Geburtstag

1958 empfing Pater Kubina in Hiltrup die Priesterweihe. Am heutigen Donnerstag feiert Pater Horst Kubina seinen 90. Geburtstag.

1952 gehörte Pater Horst Kubina zu den ersten Abiturienten des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums. 1953 band er sich durch die Gelübde an die Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Missionare. 1958 empfing Pater Kubina in Hiltrup die Priesterweihe. Am heutigen Donnerstag feiert Pater Horst Kubina seinen 90. Geburtstag.

Zehn Jahre arbeitete er im Missionsbüro in Münster und pflegte die Kontakte zu den Missionsfreunden. Kurze Zeit leitete er das Internat in Hiltrup, bis es geschlossen wurde. Über 20 Jahre unterrichtete er als Religionslehrer an der Friedrich-List-Kollegschule in Hamm Berufsschüler.

Im Ruhestand übernahm Pater Kubina seelsorgliche Dienste in der Gemeinde Herz-Jesu in Bad Hamm und ab 2007 im Pastoralverbund Hamm Mitte. Seit fünf Jahren lebt er im Missionshaus in Hiltrup. „Er ist geistig aufgeschlossen und verfolgt das öffentliche Leben mit der täglichen Lektüre der Zeitung“, schreibt die Ordensgemeinschaft in ihrer Pressemitteilung.