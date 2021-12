Pelikanhaus und „Move & Meet“ unterstützt

Die Landwirtschaftsverlag-Geschäftsführer (v.l.) Werner Gehring, Dr. Ludger Schulze Pals und Malte Schwerdtfeger überreichen die Spenden an „Move & Meet“, vertreten durch Juliane Schopf, Sprach- und Sportmittlerin Hasnaa Almawlawi und Projektleiterin Laura Verweyen, sowie an das Pelikanhaus, vertreten durch Dr. Martina Klein und Sabrina Schulz

Mit insgesamt 5000 Euro unterstützt der Landwirtschaftsverlag das Projekt Pelikanhaus des Clemenshospitals Münster und das Projekt „Move & Meet“. Dr. Martina Klein von den Alexianern, die das Projekt Pelikanhaus betreut und Laura Verweyen, Projektleiterin von Move &Meet“, nahmen die Spenden jetzt freudig entgegen.

Nur durch Spenden finanziert, soll bald das Pelikanhaus in unmittelbarer Nähe zum Clemenshospital errichtet werden. Zwölf Zimmer sollen für Eltern und Angehörige junger Patienten geschaffen werden, die wegen schwerer Krankheiten mit spezialisierten Therapien im Clemenshospital behandelt werden.

Damit Familien nah an ihren Kindern sind

„Die jungen Patienten stammen aus ganz Deutschland“, erläuterte Dr. Martina Klein. Günstige Unterbringungsmöglichkeiten für die Familien fehlen bislang. Dr. Ludger Schulze Pals, Co-Geschäftsführer des Landwirtschaftsverlags, ergänzt: „Wer schon einmal erlebt hat, wie belastend ein schwer krankes Kind für die ganze Familie ist, weiß, wie wertvoll das Pelikanhaus sein wird.“ Mit einem Baubeginn rechnet Dr. Martina Klein im ersten Quartal 2022.

Eine Spende ging auch an das Projekt „Move & Meet“, das bis vor kurzem noch den programmatischen Namen „Integration of Women in Sports“ trug. „Wir bieten geflüchteten Frauen, aber auch Frauen mit Gewalterfahrungen die Chance zu einem echten Neuanfang““, sagt Projektleiterin Laura Verweyen.

Sport und Sprache als Schlüsse zur Integration

Der Verein ermöglicht es, dass die betroffenen Frauen sicher und ungezwungen am sozialen und kulturellen Leben in Münster teilnehmen können. Zum Teil in Kombination mit Sprachförderung werden niedrigschwellige Sportkurse in geschützten Räumen angeboten. 18 ehrenamtliche Frauen sorgen bei „Move & Meet“ dafür.

„Diese vorbildliche Integrationsarbeit ermöglicht den Frauen eine Rückkehr in ein normales Leben“, so Co-Geschäftsführer Malte Schwerdtfeger.