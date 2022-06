Pfarrer: Es ist gerade viel im Umbruch

Nach insgesamt 14 Jahren in der Gemeinde St. Clemens wurde Bruder Konrad Schneermann am Samstagabend im Pfarrzentrum St. Clemens verabschiedet. Im Anschluss an einen feierlichen Gottesdienst in der Clemenskirche hatten Gemeindemitglieder bei einem Empfang Zeit, noch einmal persönlich mit Schneermann ins Gespräch zu kommen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch