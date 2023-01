Phil Seeboth spielt in Hiltrup

Phil Seeboth arbeitet derzeit intensiv an einem neuen Studio-Album. Für ein Konzert kommt der Sänger und Gitarrist aus Münster Ende Januar in den Kulturbahnhof Hiltrup.

Phil Seeboth, Sänger und Gitarrist aus Münster, taucht mit seinem neuen Programm tief in den American Roots Rock Country Blues ein. Das überwiegend aus neuem, eigenem Material zusammengestellte Programm, beinhaltet darüber hinaus ausgesuchte Song-Perlen aus Blues Country Rock. Der Musiker arbeitet derzeit an seinem neuen Studio Album mit überwiegend neuem, originalem Songmaterial. Die Veröffentlichung ist für Herbst 2023 geplant.

Neben Support Shows für Ten Years After, Kai Strauss, Albie Donelly gehört Seeboth auch regelmäßig zum Line Up bekannter Blues-/ Rock- und Jazz Festivals mit Größen wie Joy Denalane, BAP, Juanes etc. In Münster ist er von Auftritten beim Hafenfest Münster und dem X-Viertelfest Münster bekannt. Zudem hat er die eigene Reihe Monday Night Blues Session im Hot Jazz Club.

Phil Seeboth ist am 27. Januar (Freitag) im Kulturbahnhof Hiltrup zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf (Stadtteilbücherei, Infopunkt, Ticket-Onlineshop) 18 Euro.