Planer präsentieren ihre Ideen

Nachdem Hiltrup in den vergangenen Jahren im Westen Wohnraum hinzugewonnen hat, soll der Stadtteil künftig im Osten weiter wachsen. Ein anhaltend hoher Wohnraumbedarf in Münster macht auch Siedlungserweiterungen wie die geplante Erweiterung am Osttor notwendig. Dabei sollen rund 1000 Wohneinheiten auf einer Fläche von rund 24 Hektar realisiert werden. Nicht nur Wohnen, sondern auch ein attraktiver Ortsmittelpunkt mit neuen Infrastrukturen ist in Hiltrup-Ost geplant. Im Januar 2020 wurde bei der Auftaktveranstaltung im Hinblick auf das geplante Baugebiet und vor dem Hintergrund der Sorgen einer Überlastung der Straße Osttor intensiv diskutiert. Es gab auch konstruktive Anregungen. In den Blick geriet auch auf die Zukunft der Infrastrukturen, zu denen die Grundschule, die Kindergärten, Sportflächen und sozialen Einrichtungen gehören. Nicht zu kurz kam auch das Thema „Natur und Umwelt“