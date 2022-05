Pralle Informationen zu früher Stunde

Für die Premiere des neuen Veranstaltungsformats „Morgenstund“ ist der Wirtschaftsverbund Hiltrup in den Uferstudios Münster zu Gast gewesen. Es gab jede Menge pralle Informationen. Die Reihe soll fortgesetzt werden.

In den Alm Stub‘n erläuterte Georg Reuber (r.), auf welchen Geschäftsfeldern die Uferstudios aktiv sind.

Gelungene Premiere für das neue Veranstaltungsformat „Morgenstund“ des Wirtschaftsverbundes. Am Freitagmorgen kamen 30 Geschäftsleute aus Hiltrup zur Premiere in die Uferstudios an der Amelsbürener Straße.