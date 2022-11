Preußen übernehmen Patenschaft

Das war der Moment, in dem Menschen erkannt haben: Jetzt müssen sie aufstehen, selber laut werden und gegen Rassismus aktiv eintreten.

Die Preußen-Fans taten es. Im Spiel gegen Würzburg, es war im Februar 2020, halfen Fans aktiv mit, dass ein Zuschauer festgenommen wurde, der nach Angaben des Vereins Affenlaute in Richtung des Würzburger Spieler Leroy Kwadwo gemacht und ihn beleidigt hatte.

Vorbildfunktion

Das wirkt nach: Weil der Verein sich so klar und deutlich gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung eingesetzt hat, hat er eine Vorbildfunktion. Der Fußballverein Preußen Münster ist jetzt Pate des Immanuel-Kant-Gymnasiums geworden, das seit Dienstag Mitglied des bundesweiten Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist.

Preußen-Spieler Simon Scherder war eigens zur Feierstunde in das Winfried-Borgmann-Forum gekommen, um zu verdeutlichen, wie gern der Verein die Aufgabe übernommen habe.

Die Schüler und Schülerinnen wünschen sich eine Schule, in der sich alle mit Respekt begegnen, an der es kein Mobbing gibt, an der sich alle gegenseitig helfen und an der es friedlich zugeht. Das wurde in einem Video deutlich, das zu Beginn der Feierstunde eingespielt wurde.

Initiative aus der Schülerschaft

Schulleiterin Jessica Pesch erinnerte daran, dass der Wunsch und die Initiative, Schule ohne Rassismus zu werden, tatsächlich aus der Schülerschaft kam. Sich aktiv gegen Rassismus zu wenden, sei ein lohnenswerter Weg, ermunterte Bezirksbürgermeister Wilfried Stein.

Der Kurs „Kreatives Gestalten“ stellte auf der Bühne Beispiele vor, wie ein couragiertes Verhalten im Alltag aussehen kann. Zwischendurch glänzte die neu formierte Kant Connection um die Sängerin Lisa Windoffer mit musikalischen Beiträgen wie John Lennons „Imagine“ oder Michael Jacksons „Black or White“.

Der Kurs „Kreatives Gestalten“ stellte auf der Bühne Beispiele vor, wie ein couragiertes Verhalten im Alltag aussehen kann. Foto: Grottendieck

Der Regionalkoordinator des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, Jan Ammermann, erzählte vor der offiziellen Überreichung der Plakette ausführlich von seiner eigenen Biografie, die eng mit dem Kant-Gymnasium verknüpft sei.

Er sei stolz auf die „herrlich bunte Schülerschaft“, die er vorfinde. Zu seiner Zeit (Abi-Jahrgang 1985) habe es nur zwei Schülerinnen mit ausländischen Wurzeln gegeben. „Zwei von 100“, sagte Ammermann. „Und die kamen eigentlich von der Hauptschule.“

Aktionen in Sportkursen geplant

In einem Podiumsgespräch wollten Eva Krampe und Lilly Wegner (beide aus der Q2) wissen, wie es weitergehe. Die Schulleitung und die Leiterin der Arbeitsgruppe, Nina von Manstein, gaben Antworten und kündigten für die kommenden Tage Aktionen in allen Sportkursen an.

Die Schülerinnen Emma Horstmann und Juna Heinrich sagten: „Es reicht nicht, nur gegen Rassismus zu sein. Man muss sich aktiv dagegenstellen.“ Sie seien „sehr, sehr stolz, dass das Kant jetzt Schule ohne Rassismus ist“.