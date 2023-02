Prinzbrücke: Weitere Vorarbeiten beginnen

Die nächsten Vorarbeiten zum Neubau der Prinzbrücke haben begonnen. An der Straße am alten Osttor zwischen Kanalpromenade und der Kreuzung „Zum Hiltruper See“ ist am Mittwoch ein Graben aufgeworfen worden. Dazu musste zunächst die Asphaltschicht aufgeschnitten und mit einem hydraulischen Bohrhammer aufgebohrt werden.

Hintergrund ist die Verlegung von Versorgungsleitungen, die im alten Brückenbauwerk verlaufen und den Dortmund-Ems-Kanal queren. Sie werden bereits jetzt auf die nördliche Straßenseite verlegt. Dabei kommt auch Rohr für Glasfaserkabel ins Erdreich. Der Baustellenplan sieht vor, dass zunächst der Bau der Brücke erfolgt, bevor das alte Brückenbauwerk bis spätestens Ende 2024 für den Verkehr geschlossen wird.