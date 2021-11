Quartett vertont 400 Jahre alte Psalmen

Sehr religiös geprägt war das Konzert in St. Clemens mit dem Huygens-Consort aus den Niederlanden. Vor allem Psalmen finden sich hier in Klang umgesetzt. Die Vertonung der Psalmen ist nicht dramatisch, nicht aufgeregt – trotz der Gefühle in im Grunde dramatischen Situationen, ist doch die Rede von Bitten um Hilfe in der Not.

Dennoch sind die Vertonungen zurückgenommen, eher kontemplativ. Das Geschehen ist eher in der tiefergläubigen Gedankenwelt verständlich, die damals vorherrschte, vor 400 Jahren. Der Schöpfer dieser Musik war der 1562 geborene Jan Pieterszoon Sweelinck. Zu seinem 400. Todestag fand das Konzert mit Henk Plas an der Orgel und dem Vokal-Quartett mit Lin de Jong (Sopran), Henriëtte van der Laan (Alt), Hans Tijssen (Tenor) und André Geerts (Bass) statt. Bei mehreren Werken ergänzte Plas als Tenor seine ehemaligen Kommilitonen.

Vokal- und Instrumental-Stücke vereint

Vor dem zweiten Orgelstück, Variationen über Psalm 116, stellte das Quartett spontan eine Vertonung als Gesang. Das habe Sweelinck öfter so gehalten, da die Klänge für viele Menschen neu waren und er, Inhaber der wichtigen Organisten-Stelle an der Oude Kerk in Amsterdam, die Gläubigen so an sie gewöhnen konnte, erklärte Plas. Damals war Sweelinck besonders für seine Vokal-Stücke bekannt, heute für seine Instrumental-Werke. Das Konzert zu seinem Todestag würdigte beides.

Am Ende des gut besuchten Konzerts war der Applaus reichlich. Zuletzt hatte das Huygens-Consort 2019 in Alt St. Clemens gesungen, 2006 in St. Clemens eine geistliche Abendmusik mit Werken aus evangelischer und katholischer Tradition. Beides fand sich auch bei Sweelinck.