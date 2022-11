Querbeet: Schüler zeigen die Bandbreite ihres Schaffens

„Querbeet“, das ist eine Leistungsschau von 68 KvG-Schülern der Erprobungsstufe bis zu Q 2, die mit ihren 87 Werken ein breites Spektrum ihrer künstlerischen Fähigkeiten zeigen. Seit Sonntag sind die Arbeiten des Leistungs­kurses Kunst nun im Kulturbahnhof zu sehen.

Da stechen schwarz-weiße Zeichnungen ins Auge, die sich dem Thema Tierporträt angenommen haben. Allein die Art der Strichführung mache das Wesen eines Tieres aus, ob fein oder im hell-dunklen Kontrast, so Kunstlehrer Meinhard Schulte in seiner Einführung. Diese können bis zum 16. Dezember zu den bekannten Öffnungszeiten besichtigt werden. Man merke den Arbeiten an, wie konzentriert die Schülerinnen und Schüler bei der Sache waren und wie lange sie in ihrer Vertiefung mit dem Sujet in ihrem Beschäftigungsprozess verhaftet seien, lobte der Kunstlehrer.

Multiperspektivische Arbeiten

Während im Erdgeschoss des Kulturbahnhofs architektonische Grundrisse in 3D-Modelle umgewandelt, multiperspektivische grafische Arbeiten von Gesichtern und Köpfen gezeigt werden, im Treppenaufgang das Thema Nacht und Traum angegangen wird, gaben die jungen Künstler auch Anblicke ihres Schreibtisches preis, verbunden mit der Begrenzung der Innenwelt und dem Schweifen in die Ferne. Die Bandbreite der Arbeiten sei ein Spiegel dessen, was die Schüler mitbrächten und worin die Kunstlehrer sie förderten und unterstützten könnten, erläutert Schulte.

Einen bleibender Eindruck von der Ausstellung ist auch im Kunstkalender 2023 erhältlich. Der Kalender kann über das Sekretariat des KvG-Gymnasiums erworben werden.