Raritäten begeistern Besucher

Immer wieder überrascht der Gartenbauverein Wolbeck mit mehr oder weniger bekannten, manchmal auch exotischen Pflanzen. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass die Ableger oder geteilten Stauden von überaus hervorragender Qualität und in manchen Gärtnereien kaum zu haben sind. Raritäten, die sich dem münsterländischen Klima angepasst haben und so bestens für diesen Standort prädestiniert sind.

Blumen in allen Farben

Das erklärte den Zulauf der Gartenliebhaber, die nicht nur aus den südlichen Stadtteilen kamen, sondern auch aus der Innenstadt und über Münsters Stadtgrenzen hinaus. Eine Frau hatte gleich ihren Besuch aus Hamburg mitgebracht und war etwas enttäuscht, dass nach einer guten Stunde der Aufgang zur Christuskirche nahezu leer gefegt war.

Rudbeckien in allen Farben, Fetthennen für den Steingarten, die erst im Frühherbst blühende Gelenkblume, Akeleien, Finger-kraut oder etwas Besonderes, die Campanula punctata, die Mechthild Hardensett angeboten hatte. Eine Glockenblume, die in ihrem hellen Inneren mit Punkten aufwarten kann.

Bäume aus dem Mittelmeerraum

Petra Möllers erfuhr aus der Zeitung von der Pflanzentauschbörse. Die Gartenliebhaberin hat einen kleinen Garten an der Wolbecker Straße, der es in sich hat. Zwei Feigenbäume und einen Kakibaum. Bäume, die eher im Mittelmeerraum anzusiedeln sind. „Es ist schön, wenn die Blätter fallen und die Früchte wie orangene Kugeln an dem Kakibaum hängen“, so die Münsteranerin.

Ein besonderes Exemplar der Kalanchoe-Familie hatte Gartenbauingenieurin Franziska Stellmach zu bieten: das Elefantenohr, Kalanchoe beharensis, das sich wegen seiner immens großen Blätter hervortut.

Gut angenommen wurde der neue Standort der Christuskirche, die schon lange Heimat des Gartenbauvereins ist, nachdem über Jahre hinweg die Familie Gnegel Gastgeber der Pflanzen-tauschbörse war.