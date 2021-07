Andere Künstler seines Alters würden ihre Ausstellung einfach „Retrospektive“ nennen – als Rückschau auf das eigene Schaffen. Nicht aber Erwin Löhr. Der 86-Jährige hat der Ausstellung im Hiltruper Museum den programmatischen Titel „Licht im Chaos“ gegeben. Zudem gibt es einige Arbeiten, die der Künstler erstmals in der Öffentlichkeit ausstellt.

Die erste Ausstellung nach der 16-monatigen Zwangspause widmet das Hiltruper Museum dem Maler Erwin Löhr. Am Samstag wurde sie bei sommerlichen Temperaturen eröffnet. Die Zahl der Gäste, die der persönlichen Einladung gefolgt waren, war beachtlich. In Etappen wurden sie in das ehemalige Gerätehaus der Feuerwehr gelassen.