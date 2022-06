40 Gruppen arbeiten am respektvollen Miteinander

Alle Schülerinnen und Schüler des KvG-Gymnasium nahmen am Mittwoch an einem Projekttag teil. Das Motto lautete: „Wie stellen wir uns unser KvG vor? – Respektvolles Miteinander an unserer Schule“.

Den Song „Auf uns“ von Andreas Bourani singt der Chor unter Leitung von Musiklehrer Heinz Braunsmann. Für Braunsmann ist es der letzte Auftritt in seiner aktiven Zeit am Kardinal-von-Galen-Gymnasium gewesen. Am Freitag tritt geht er nach 38 Jahren am KvG in den Ruhestand. Der Auftritt des Chores passte in das Konzept eines Projekttag am Mittwoch, der sich rund um das Thema Respekt drehte.

Das Motto des Tages lautete: „Wie stellen wir uns unser KvG vor? – Respektvolles Miteinander an unserer Schule“. Dazu gab es mehr als 40 verschiedene Arbeitsgruppen, denen sich die Schülerinnen und Schüler anschließen konnten. Die Themen reichten von „Rugby is for gentlemen and football is for hooligans – die Philosophie des Rugby als Beispiel für eine Werte- und Fairness-Orientierung im britischen Teamsport“ bis hin zum Thema „Sauberes KvG – Respekt vor uns und unserer Umwelt“. Der Tag war von Matthias Hagemann, Benedikt Wissing sowie Simone Eßlage vorbereitet worden. Der Projekttag soll keine Eintagsfliege sein. Die Frage, „wie wir unser KvG uns vorstellen“, wird die Schüler auch künftig beschäftigen. Bemerkenswert die Unterstützung durch die Eltern: Sie hatten mehr als 1000 Muffins gebacken.