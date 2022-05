Ritual mit neuer Aktualität

Am 8. Mai gedenken Menschen in Deutschland und Europa dem Ende des Zweiten Weltkrieges und damit der nationalsozialistischen Terrorherrschaft über den Kontinent. Drei Politiker der FDP nutzten den Anlass, um vier Stolpersteine in Hiltrup zu reinigen.

Münster-HiltrupMartin Ger­hardy, FDP-Landtagskandidat für den Wahlkreis Münster II, Klaus Theißing, Vorsitzender der FDP Hiltrup, Amelsbüren und Berg Fidel, sowie Maximilian Kemler vom Kreisverband der Liberalen in Münster haben am Sonntag die vier Stolpersteine an der Straße Am Klosterwald und an der Westfalenstraße gereinigt.

„Frieden und Freiheit haben seit dem 24. Februar eine neue Bedeutung bekommen. Möge uns die Freiheit erhalten bleiben!“ sagte Klaus Theißing am Stolperstein am Klosterwald , der an Kaplan Bernhard Poether erinnert. Nach einer Gedenkminute legten sie weiße Rosen nieder.

Verantwortung für das „Nie wieder“

„Dieses Gedenken ist mir persönlich sehr wichtig. Wenn wir persönlich auch keine strafrechtliche Verantwortung für die ungeheuren Verbrechen der Nazis tragen, verantworten insbesondere wir als Deutsche doch das eindeutige ,Nie wieder’“, schilderte Gerhardy seine Motivation.

Mit den Stolpersteinen soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert, vertrieben oder in den Selbstmord getrieben wurden. An der Westfalenstraße wird der Familie Salomon mit Josef, Ilse und Manfred Salomon gedacht.