Satter Sound – und stets mit Botschaft

Ein gut eingespieltes Team sind (v.l.) Singer/Songwriter und Gitarrist Bert Fenber, Bassist Heijo Laukamp und Sängerin Jacqueline Weber. Sie traten am Samstag im Kulturbahnhof Hiltrup auf.

Ob die schönen Stunden nach einer Liebesbegegnung („Bright Eyes“), die Hoffnung auf eine neue gesunde Welt nach der Corona-Pandemie („Good Seeds“) oder besondere Erinnerungen an die pulsierende Hauptstadt nach dem Mauerfall („Sounds of Berlin“): Singer/Songwriter und Gitarrist Bert Fenber bot mit seiner famos aufspielenden Band am Samstag im gut besuchten Kulturbahnhof Hiltrup mit selbst komponierten Songs zwei Stunden lang ein auch textlich sehr anspruchsvolles Programm.