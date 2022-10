Schule in Ghana soll Neubau erhalten

Matheunterricht, in dem das Blechdach dem Lehrer auf den Kopf fällt, und Englischunterricht, in dem zur Regenzeit alle nass werden. „So oder ähnlich müssen wir uns den Unterricht in der Mother of Mercy Grundschule in Sirigu derzeit vorstellen“, schreibt der Arbeitskreis Ghana der Kirchengemeinde St. Clemens und bittet um Unterstützung.

Der Schulbau aus Lehm hat die Flut 2017 überstanden, dazu noch etliche Starkregenfälle. Aber er hat stark gelitten. Nun müssen sich Erwachsene klein machen, um sich in dem Klassenraum zu bewegen.

Das macht das Unterrichten nicht einfach und eher unerfreulich. Ähnlich die Küche, in der man nicht stehen kann. Dies sind die Erfahrungen von Ursula und Kai Finkelmann und Gisela Barbara Kubina, die im Februar vor Ort waren.

Der Ghanakreis St. Marien in der Kirchengemeinde St. Clemens Hiltrup Amelsbüren beschloss darauf hin in seiner jüngsten Sitzung, den Bau eines neuen Klassenraums mit angrenzender Küche finanziell zu fördern. Knapp 17.000 Euro wird der Neubau eines entsprechenden Gebäudetraktes kosten.

Das bedeutet Abriss alter Räume und Erstellung zweier komplett neuer Räume mit Betonfundament und Zementbausteinen, mit Fenstern und Türen.

Teuer ist das Baumaterial, die Preissteigerungen sind auch im Norden Ghanas angekommen. Der Eigenanteil der Gemeinde in Sirigu wird 3500 Euro betragen und in Form aller nichtfachlichen Arbeitsleistungen erbracht werden. Der Ghanakreis möchte gerne den Betrag von 13.500 Euro zur Verfügung stellen, um den Neubau zeitnah zu ermöglichen. Im Januar wird wieder eine Delegation nach Ghana fahren und sich vom Baubeginn oder Baufortschritt überzeugen können.