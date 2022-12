Sebastiano Lo Medico und die großen Gefühle

Sebastiano Lo Medico wurde in Messina, Italien, geboren. Seit 2006 lebt der Tenor in Deutschland. Während des Gesangsstudiums in Münster startete er seine Karriere als Opernsänger. Im Kulturbahnhof sang er gemeinsam mit seiner Frau Makiko Tanaka und der Pianistin Tomoka Ohki die schönsten Melodien aus Oper und Operette.

Foto: gro