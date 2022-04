„Segeln in den Mai“ am Hiltruper See

Der Hiltruper Segelclub ist am 30. April Gastgeber der Sportehrenamt-NRW-Tour. Neben einem bunten Programm gibt es auch ein Schnuppersegeln. Der Landessportbund verfolgt das Ziel, noch mehr Menschen der Zielgruppe 50+ für ein Engagement in den NRW-Sportvereinen zu begeistern.

Auf dem Hiltruper See ist am 30. April ein Schnuppersegeln möglich.

Bereits vor zwei Jahren hat der Hiltruper Segelclub an einer Ausschreibung des Landessportbundes NRW teilgenommen. Aus jedem der fünf Regierungsbezirke in NRW wurden sechs Vereine als Gastgeber der Sportehrenamt-NRW-Tour ausgewählt. Bei 300 Bewerbungen zählt der Hiltruper Segelclub zu den 30 ausgewählten Vereinen – als einziger Segelclub und als einziger Sportverein aus Münster.

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen will mit dieser Aktion noch mehr Menschen der Zielgruppe 50+ für ein Engagement in den NRW-Sportvereinen begeistern. Am 30. April (Samstag) ist es so weit Von 11 bis 14 Uhr ist rund um das Clubheim am Hiltruper See ein buntes Programm mit Talkrunde, Infostand, Bewegungsangeboten, Fotobox und Gewinnspiel geplant. Der Präsident des Landessportbunds NRW, Stefan Klett, hat sein Kommen zugesagt, ebenso Vizepräsidentin Eva Selic.

Schnuppersegeln und Knotenübungen

Wer mag, ist zum Schnuppersegeln und zu Knotenübungen eingeladen. Für Getränke und leckeres Essen ist gesorgt. Unter dem Motto „Segeln in den Mai“ bietet der Frühlingstag am Hiltruper See eine tolle Gelegenheit, nicht nur auf den naturnahen Segelsport aufmerksam zu machen, sondern vor allem auch auf das Ehrenamt im Sport.