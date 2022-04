Segeln ist wie ein kleiner Urlaub

Münster-Hiltrup

Am Samstag wird am Hiltruper See allerhand los sein: Die Segler treffen sich zum Ansegeln, dem traditionellen Start in die Saison. Zudem hat sich der Landessport NRW angesagt, der derzeit eine Ehrenamtstour durchführt. Einzige Station in Münster: der Hiltruper See.

Von Michael Grottendieck