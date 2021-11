Segler holen ihre Boote vom Wasser

Leider kam der vorhergesagte Wind erst, als die Boote schon wieder in ihren Boxen oder auf ihren Slipwagen lagen. Dennoch gab es beim Absegeln des Hiltruper Segelclubs eine rege Beteiligung. An der Abschlussregatta des Segeljahres 2021 nahmen auch Boote teil, die man am See eher selten zu sehen bekommt: so ein 29er, die vorolympische Jolle für Jugendliche. Es gewann Jugendwart Holger Gesch mit seinem Musto-Skiff. Die traditionell zum Saisonausklang gebackenen Reibeplätzchen dufteten über den See und machten das After-Sailing zum Genuss.

Der HiSC blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der angebotenen Segelkurse für Kinder und Erwachsene konnten glücklich und zufrieden ihre Segelscheine in Empfang nehmen, die Erfolgsquote lag bei 100 Prozent.

Am kommenden Wochenende werden die Boote ins Winterlager gebracht. Dann wird es wieder ruhig am See – zumindest auf dem Wasser. Die Vorbesprechung zum Kurs für den „Sportbootführerschein für den Küstenbereich“ hat am Dienstag im Clubhaus am Hiltruper See stattgefunden. Über den Winter wird die Theorie vermittelt, im Sommer geht es dann auf die Ausbildungstörns. Interessierte sind willkommen, der HiSC ist für die Qualität und Sorgfalt in der Ausbildung bekannt, heißt es in einer Mitteilung des Clubs.